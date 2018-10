Prende il volo le “Tre Vele” la pizzieria gourmet di Castellammare da non perdere di vista

E’ da non perdere di vista questa pizzeria che abbiamo visitato quasi per caso, in occasione dello sbarco dell’Amerigo Vespucci. Siamo nel centro di Castellammare di Stabia, alle spalle la stazione della Circumvesuviana, di fronte il lungomare .

Qui tutto a chilometro zero, come i pizzaioli, lo chef ed i proprietari. Non abbiamo avuto modo di assaggiare la cucina, salvo i dolci buonissimi , ma la cosa promette non bene, lo chef Ciro Cirillo ha un bel percorso da assaggiare. La pizza con la farina Petra qui è davvero eccezionale , una delle migliori che abbiamo provato, il pizzaiolo Antonio de Martino la sa lunga e sentiremo ancora parlare di lui .

Ma sono sopratutto loro gli artefici del successo di questo piccolo elegante dove il rapporto qualità prezzo è eccezionale e la sensazione di benessere emozionale elevata. I proprietari hanno una simpatia innata e una professionalità indiscutibile. Tina D’antuono e Lello Candela , con tre bellissimi gemelli che sono il loro radioso futuro, dalla movida di Salerno, dove erano in Via Roma, nei pressi della prefettura, vedono davvero un grande rilancio con questo ritorno alle origini stabiesi e ci teniamo a precisare che è tutto a Km. 0 , chef e personale compresi.

Tre Vele Pizzeria Castellammare

