Positano Teatro Festival. Serata Inaugurale. Antonella Morea e Premiazione a Gianfelice Imparato

La serata inaugurale del Premio Annibale Ruccello si è celebrato nel modernissimo Anfiteatro di Piazza dei Racconti. In scena un omaggio musicale ad Eduardo De Filippo e Raffaele Viviani, con il recital di Antonella Morea che ha cantato e recitato le poesie dei due grandi autori, alcune delle quali musicate dal Maestro Antonio Sinagra. Lo spettacolo ha fatto da cornice alla consegna del Premio Annibale Ruccello 2018 a Gianfelice Imparato, autore, regista e attore. Ed è proprio in questa ultima veste che, nel solco della tradizione dei De Filippo, è attualmente protagonista in scena della Compagnia fondata dal compianto Luca De Filippo, raccogliendo la difficile eredità che porta avanti con valore, ampiamente plaudito dal pubblico e dalla critica. Anche quest’anno l’autore del Premio è un artista internazionale: Francesco Clemente

1 di 36