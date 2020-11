Positano. Ieri sulla perla della costiera amalfitana si è riaccesa la Croce di Nocelle come segno di speranza e fiducia. Molte le persone a lavoro per ripristinare l’illuminazione della Croce che è stata posta sul Monte Vagnulo nel 1961. Da tempo la croce non illuminava più Positano a causa di guasti all’impianto elettrico. Si è deciso di riaccenderla in un momento storico grazie al supporto di molti. Ce ne ha parlato Vito Casola.

