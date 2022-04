Positano. Lo spettacolo della Spiaggia Grande bagnata da un mare in burrasca con la schiuma delle onde che fanno da contrasto all’azzurro del cielo. Una parentesi di maltempo in attesa del ritorno del sole. Un’esperienza per ammirare Positano in tutta la sua bellezza anche con un cielo coperto ed un mare fortemente agitato.

Positano, lo spettacolo del mare in burrasca

