Positano: in corso proprio in questo momento un incontro con l’assessore regionale al turismo Felice Casucci per discutere circa il problema della viabilità a seguito delle numerose frane in Costa d’Amalfi. Presenti, oltre al sindaco della città verticale Giuseppe Guida, anche i sindaci di Praiano (Anna Maria Caso) e di Furore (Giovanni Milo) e il soprintendente Pacifico.

