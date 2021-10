Il suo amore era il mare, aveva il sole negli occhi e il mare nel cuore, ed è poi sulla spiaggia che , per volere dei genitori, Sonia e Franco, insieme a Mariadolores, Salvatore e Luca , che abbracciamo con tutto l’affetto che possiamo attraverso queste parole , gli amici si sono riuniti per una piccola festa in un tramonto che sembrava aprire un varco nel cielo verso il paradiso.

Positano e l’ultimo saluto al suo angelo: i funerali di Fernanda Marino

