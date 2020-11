Positano celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2020. In località Cascata viene piantato un albero in occasione della festa dell’albero, e viene installata una panchina rossa celebrativa. In Piazza dei Mulini una installazione di 14 manichini, con al centro una coppia che si abbraccia in segno si speranza per il futuro.

Foto Giuseppe Di Martino

Positano, 25 novembre 2020, giornata contro la violenza sulle donne

1 di 20