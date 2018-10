Oggi a Rai3 la grafica del positanese Ernesto Mandara

Positano, Costiera amalfitana. Oggi su Rai3 al TG delle 15 è andato in onda un video per sensibilizzare i cittadini sul vaccino. La grafica era del nostro concittadino Ernesto Mandara. Un grande in bocca al lupo e complimenti da tutti noi di PositanoNews.

Ecco come si descrive il nostro Ernesto

“Mi occupo di animazione ed illustrazione 2d e 3d ,sperimento varie tecniche fino ad ottenere un risultato che soddisfi me ed il cliente. Mi piace inventare personaggi che incontro (e non) nel mio quotidiano, inserendoli nei miei lavori e cucendo su di loro un carattere ed un aspetto grottesco e nuovo. Sono nato e cresciuto nella splendida costiera amalfitana, Positano. A 20 anni , dopo due anni di Accademia di belle arti di Roma, mi sono trasferito a Torino e laureato presso il Centro sperimentale di cinema dipartimento di animazione. Finiti gli studi mi sono trasferito a Londra ed ho lavorato presso gli studi di Cartoon Network ed ho collaborato alla realizzazione di spot per il canale. 10 mesi dopo sono tornato in italia (Milano) presso l’atelier Biagetti in qualifica di 3d visual ARTIST. Attualmente lavoro presso la Rai di Torino con il ruolo di animatore, compositig video ed effetisca per spot tv, programmi televisivi e fiction.”

