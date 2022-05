Meta, gli studenti del Liceo “Publio Virgilio Marone” incontrano il Presidente della Camera Roberto Fico

Il Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta è da tempo attento alla tematica della legalità ed oggi gli studenti hanno accolto il Presidente della Camera Roberto Fico che si trova in penisola sorrentina per partecipare al Forum “Verso Sud” che ha preso il via stamattina nella città del Tasso. Ad accogliere Roberto Fico anche il sindaco di Meta Giuseppe Tito. I ragazzi hanno accolto Fico con uno striscione riportante la scritta “Fuori la mafia dallo Stato” ed hanno creato un vero e proprio percorso indossando al collo cartelli riportanti i nomi di vittime dell’illegalità come tra i quali Giancarlo Siani, Rocco Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giuseppe Francese.

