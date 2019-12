Massa Lubrense. La suggestiva posa del bambin Gesù alla Madonna del Vervece Quando c’è di mezzo il mare, tutto diventa incanto.

Stamattina, grazie ai sub della Fondazione Vervece, una statua di Gesù Bambino è stata collocata ai piedi della Madonnina che veglia sulla gente di mare, immersa a 12 metri di profondità, nei pressi dello Scoglio del Vervece, al largo della costa di Massa Lubrense, in penisola sorrentina.

Per l’occasione, un sole splendente a dipingere la superficie dell’acqua e a regalare sorrisi in queste ultime ore del 2019 —

