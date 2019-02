Marella Agnelli e Jacqueline Kennedy quell’estate 1962 fra Capri , Ravello e Amalfi. Il mondo ricorda Marella Agnelli , la Costiera amalfitana non dimentica quell’estate del 1962 . Di queste due famiglie che sono un mito i Kennedy e gli Agnelli. Appartengono all’album della “storia” del secolo scorso le immagini che ritraggono la first lady Jackie Kennedy per le strade di Amalfi e Capri in compagnia di Donna Marella e dell’avvocato Gianni. Sono ricordi di uscite in barca, di gite alla scoperta di antichi siti archeologici a Pompei e Paestum nel Cilento , di visite e reciproche cortesie che anche senza dover per forza dar credito alle rivelazioni della produttrice cinematografica Marina Cicogna – che parla di liaison “molto intime” – sono in grado di testimoniare la familiarità fra i due “grandi clan” che hanno saputo interpretare la storia politica, industriale e glamour del ‘900. Insomma la Divina

