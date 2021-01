Un atto di denuncia in cui l’ammirazione verso la bellezza e la potenza della natura si mescola all’indignazione. Attraverso una carrellata di dieci scatti il fotografo per passione Armando Montella mostra le luci e le ombre di Erchie, l’incantevole borgo affacciato sul mare della Costiera amalfitana che nei mesi invernali versa in uno stato di abbandono.

