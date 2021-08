Gusta Minori. Grande successo per “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0”

Grande successo per “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” un dramma d’amore ambientato nella Villa Romana di Minori, in Costiera Amalfitana con testi inediti di Lucia Amato, musiche di Gerardo Buonocore che ne è anche autore, co – registi Lucia Amato e Gerardo Buonocore, un cast di alto profilo ( tra gli attori anche Anna Rita Vitolo conosciuta al grande pubblico per L’Amica Geniale). Un evento multimediale, esportabile nel mondo che con l’ausilio della tecnologia innovativa del videomapping riesce a ricreare gli ambienti della Villa Romana di ben 2000 anni fa in Costiera Amalfitana. Musiche inedite, testi inediti, coreografie e scenografie meravigliose e ben 30 maestranze.

“Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” ha fatto registrare il tutto esaurito con ben 9 repliche ( le ultime tre saranno questa sera), ingressi contingentati e Green Pass obbligatorio. Un grande spettacolo che rientra nella programmazione della venticinquesima edizione del Gusta Minori che si concluderà questa sera.

Gusta Minori. Grande successo per "Drama De Antiquis - Famtasite 5.0"

1 di 7