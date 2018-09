Positano / Vico Equense Ha vinto Carmine Amendola il Faito Vertical Kilometer, 43 MINUTI per 3300 metri con un dislivello di 1030 metri , con gli atleti che sono partiti da Monte Pertuso per arrivare in cima alla Conocchia, quest’anno tutto a Montepertuso (Positano) . Una gara entusiasmante, sport vero nella natura, ripresa dalle foto e dalla diretta di Fabio Fusco

IN ALLEGATO LA CLASSIFICA COMPLETA E PER CATEGORIE

Faito Vertical da Positano foto Fabio Fusco

1 di 18