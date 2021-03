Equinozio di Primavera con la neve sui monti sopra Positano. Nelle belle foto di Fabio Fusco le montagne che sovrastano e abbracciano la perla della Costiera amalfitana imbiancate. Positano fa parte dei Monti Lattari ed i confini arrivano sui sentieri montani verso Praiano e Agerola sul lato della Costa d’ Amalfi, con il Sentiero degli Di, poi con le “Tese” in direzione Santa Maria del Castello frazione di Vico Equense.

I confini di Positano arrivano molto in alto perchè fino a due secoli fa i collegamenti fra la provincia di Salerno e Napoli erano i sentieri di montagna. Ancora oggi nei nostri vecchi il ricordo di quando si arrivava a Moiano sotto il Faito per vendere il pesce, in cambio di mozzarelle e formaggi o legname. Un legame atavico con i nostri monti che oggi si prentano innevati e ancora più meravigliosi.

Primavera con la neve sui monti di Positano foto Fabio Fusco

