Cucina genuina e tradizionale a “La Torre” di Massa Lubrense

Il ristorante La Torre della famiglia Mazzola ci ha accolti con una professionalità unica, la solita di chi ha registrato una crescita esponenziale nel trattare i piatti e i sapori della tradizione locale. La famiglia di “One Fire” offre una cucina italiana, a base di pesce, mediterranea, campana ma soprattutto napoletana. La Torre e’ un appuntamento fisso che non può mancare, soprattutto nelle serate estive e primaverili non delude mai. Lo staff de La Torre è l’esempio calzante per portare avanti un’attività nel migliore dei modi, mantenendo altissima la qualità e migliorandola nel corso del tempo. Si tratta di uno dei locali che offrono una rivisitazione della migliore cucina tradizionale campana e del posto.

