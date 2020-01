Costiera Amalfitana in Abruzzo: Mons Michele Fusco e l’Alberghiero di Maiori a Roccaraso per il concorso culinario in cui gli studenti, provenienti da una zona di tradizione marinara, si sono cimentati con gli ingredienti tipici della tradizione montanara abruzzese, utilizzando le sole risorse del territorio

