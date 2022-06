Cetara. Nel paese della costiera amalfitana dopo due anni tornano i solenni festeggiamenti in onore di San Pietro. Un appuntamento importante per i residenti che vivono questo momento con profondo senso di fede e devozione.

Per l’occasione nella giornata di ieri la banda ha rallegrato le vie cittadine ed in tanti hanno partecipato alla tradizionale corsa del Santo per le scale della chiesa patronale. Ed a concludere la giornata gli spettacoli fuochi d’artificio.

Cetra in festa per il patrono San Pietro

