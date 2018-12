Quando Bellezza e Storia si abbinano. Castello di Lettere dalla storia d’ Amalfi alla rinascita di un territorio con le sinergie virtuose . Non solo mercatini di Natale, nello scenario più bello della Campania, da un Castello che domina il golfo di Napoli , si affaccia sul Vesuvio e arriva a guardare la provincia di Salerno e la Valle del Sarno. Qui si respira la Storia, quella che ci appartiene a noi di Positanonews, primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, e all’umanità.

Ma il cuore di un rilancio del territorio, di una rinascita, consacrata anche dai media nazionali e internazionali, è una grande squadra, il termine non poteva non essere appropriato visto che il Sindaco di Lettere, il dottor avvocato Sebastiano Giordano, attivo, fattivo e operativo, viene dalla Juve Stabia, la squadra di calcio che ora vive un momento di successo, come Lettere, fra l’altro “Il calcio mi ha insegnato molto – ci confida -, lo spirito di squadra, il circondarsi di elementi preziosi che portano avanti il risultato” . E l’elemento prezioso lo abbiamo incontrato proprio qui al nostro arrivo il Referente del Parco Archeologico di Lettere l’ Architetto Paola Marzullo.

