Atrani. Ieri è iniziata la pulizia delle vasche borboniche e la briglia del Dragone finanziate al comune dalla Regione Campania. E’ stata messa in sicurezza anche la briglia le cui fondamenta stavano per essere erose dal fiume. Nel cerchio in foto, si nota la parte erosa che può determinare il crollo. Con questi fondi, grazie al dott. Giulivo, all’ing. Gambardella e geom. Sada del Genio Civile di Salerno, si possono ripristinare le fondamenta.

