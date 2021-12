Amalfi. Convegno Internazionale di Studi “‘ L’ Italia meridionale nel Medioevo.” Centro di Cultura e Storia Amalfitana.

La manifestazione convegnistica, che doveva tenersi nel 2020 ma causa Covid rinviata poi a dicembre 2021, è stata strutturata con una call for papers indirizzata a dottorandi e neodottori di ricerca che stanno effettuando o abbiano effettuato una ricerca sull’Italia Meridionale nel Medioevo nelle seguenti discipline: storia, archeologia e storia dell’arte.

Il Convegno è articolato in 9 sessioni e strutturato in 3 giorni come da programma che si allega. Ogni sessione sarà presentata da un chair, specialista nella disciplina, che sarà responsabile anche della chiusura della sessione dove sarà prevista un’ampia discussione.

L’obiettivo è quello di “censire” i dottorandi e i neodottori di ricerca, italiani ed esteri, che si occupano di tematiche inerenti al Medioevo dell’Italia Meridionale e dar vita ad una manifestazione ciclica che dovrà tenersi ogni due anni. Le relazioni raccolte verranno stampate in una nuova collana editoriale a cura del Centro.

