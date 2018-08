Una giornata dedicata al benessere e alla cura del corpo con i benefici delle acque termali delle Terme Stufe di Nerone e la pratica Yoga in 3 momenti della giornata.

Attraverso la pratica di asana (posizioni) e con la regolarizzazione del respiro (pranayama) ascolteremo il nostro corpo; giocheremo con i mudra (posizioni delle mani) e ci libereremo con il canto dei mantra, abbandonando la mente nel silenzio che segue.

Ci faremo guidare da una voce amica a lasciar andare completamente la nostra coscienza e le nostre tensioni, cullati dalle vibrazioni delle campane tibetane.

Non è obbligatorio partecipare a tutti e tre i momenti di pratica, ma è consigliato.

E’ necessaria la prenotazione per telefono o via mail.

La pratica Yoga è gratuita.

Basta accedere con abbonamento o ingresso singolo giornaliero.