Yantra Energia Movimento Giornata Internazionale dello Yoga 21 Giugno

L'Associazione culturale YANTRA. Energia in movimento (per la diffusione delle discipline olistiche) di Agerola Vi invita a festeggiare insieme la Giornata Internazionale dello Yoga (21 Giugno) e la Giornata Mondiale del Reiki (28 Maggio) nel suggestivo Parco della Colonia Montana, sospeso tra i Monti Lattari e l'azzurro mare della Costiera Amalfitana. La giornata sarà scandita da due incontri di Yoga con l'insegnante Anna Gaito del Centro Studi Yoga di Salerno, il primo alle ore 10,30 ed il secondo alle ore 17,30. Per tutto il giorno saranno presenti presso i gazebo allestiti nel parco le operatrici dell'associazione per le attività di Reiki e di Cristalloterapia e le collaboratrici per le Campane Tibetane (Domenica Di Perna) e per il Rebirthing, la terapia col respiro (Annamaria D'Aniello) per trattamenti personali. Nel corso della giornata condivideremo alcune esperienze di gruppo con: Yoga della risata; Meditazioni; Rilassamento con Campane Tibetane e trattamenti Reiki di gruppo; Respirazione consapevole; Sei suoni del qi gong; Radicamento; Cerchio dell'om chanting; Riequilibrio emozionale… Le nostre attività sono adatte a tutti, a chi già le pratica, a chi vuole conoscerle e non ci sono limiti di età. Tutte le discipline olistiche promuovono l'unità tra mente, corpo, cuore ed anima, tra il nostro pensiero e la nostra azione e realizzano l'armonia tra uomo e natura, l'unione tra il singolo individuo e l'infinito, offrendoci la possibilità di conoscere noi stessi e superare i blocchi psicologici ed emotivi. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Contattare i seguenti numeri: 3332620051 e 3339641656. Mail: lidiaprile@gmail.com – yantra.energia@gmail.com Per le lezioni di Yoga si raccomanda di arrivare sul posto con un anticipo di almeno 15 minuti. Per le varie attività portare con sé un tappetino e un telo. Chi desidera trascorrere l'intera giornata nel parco può portare con sé una colazione al sacco per condividere anche questo momento immersi nella natura. VI ASPETTIAMO!!!