XXI° edizione dell’Irno Festival a Salerno

L’attività concertistica 2019 dell’associazione Rachmaninov di Mercato San Severino in provincia di Salerno, diretta artisticamente dal maestro Tiziano Citro, cominciata nel maggio scorso nella Chiesa della Pietà dei Turchini a Napoli con il concerto dell’orchestra sinfonica “Mihail Jora” di Bacau diretta da Ovidiu Balan, e proseguita con la rassegna “ Concerti di Primavera” giunta alla VIII° edizione, continua con la grande musica dell’Irno Festival, che si terrà dal 27 agosto al 7 settembre alle 21. L’evento giunto alla 21esima edizione, patrocinato del comune di Salerno e dalla regione Campania, si terrà, nell’atrio del Duomo di Salerno. La rassegna mira a diffondere e valorizzare la cultura della musica e dell’arte, con spettacoli di danza, concerti di musica classica e contemporanea, opera lirica e teatro, interpretati da artisti di fama nazionale ed internazionale. Cinque spettacoli che animeranno la kermesse:

Il 27 agosto un’attrice-pianista emergente Guenda Goria, vestirà i panni di Clara Schumann nello spettacolo di Giuseppe Manfridi: “Una pianista perfetta” con la regia di Maurizio Scaparro.

Il 29 agosto la clavicembalista spagnola Amaya Fernandez Pozuelo, proporrà un programma di musiche da Scarlatti al flamenco.

Il 31 agosto una delle formazioni più prestigiose al mondo – i solisti del Teatro alla Scala di Milano – accompagnati al pianoforte da Emilio Aversano, si esibiranno per la prima volta a Salerno, con un programma di notevole pregio musicale.

Il 4 settembre la Udmurtia Symphony Orchestra di 70 elementi diretta dal M° Henry Cheng, eseguirà un programma di musiche di Tchaikovsky, Brahms, Rossini, Verdi, Bizet ed uno dei brani più struggenti della storia della musica dell’800 la romanza op. 85 di Max Bruch per viola e orchestra (violista Marco Traverso).

Infine il 7 settembre il Festival chiuderà i battenti con uno spettacolo di grande ed intenso spessore lirico, scritto ed interpretato da Lina Sastri: “Appunti di Viaggio”. Accompagnata da un gruppo di cinque validi musicisti, ripercorrerà le più importanti tappe della sua lunga carriera di cantante e attrice.

Vincenzo Cianci