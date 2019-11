X Convegno AIES sulla Valorizzazione dell Patrimonio Culturale al MANN

L’AIES – Associazione Italiana Esperti Scientifici Beni Culturali anche quest’anno propone il Convegno Internazionale “Diagnosi, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale” giunto, quest’anno, alla decima edizione.

L’evento si svolgerà a Napoli nei giorni 5 e 6 Dicembre 2019, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

I profondi cambiamenti organizzativi, che hanno investito il comparto dei Beni Culturali italiani, hanno determinato nuovi scenari per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e lo sviluppo di nuove ed innovative economie, al di là ed a corredo di quelle unicamente legate alla fruizione turistica e culturale.Il nostro annuale Convegno è riuscito ad essere in sintonia con le esigenze di cambiamento portando agli atti esperienze di grande innovazione, non solo provenienti dalla produzione accademica/scientifica ma anche da altri attori del sistema impresa della cultura. In questa edizione dell’evento rinnoviamo la centralità del dibattito sui Musei ed i Sistemi Museali cercando di seguire le trasformazioni per intuirne possibili scenari futuri. Questo obiettivo richiede la mobilitazione di competenze multidisciplinari, creatività, comunicazione, spin up e metodologia di ricerca interdisciplinare. Il nostro target è sicuramente l’università, come luogo di produzione scientifica di valore, ma anche un’utenza professionale, colta e preparata che possa portare proposte di qualità per la valorizzazione del Patrimonio Culturale. Produzione scientifica, imprese e associazioni culturali in uno scambio di know how e best practices, considerando il Patrimonio Culturale come luogo dove si creano e vivono nuove competenze per una metodologia interdisciplinare che mobiliti i risultati della Ricerca Scientifica per dare qualità alle progettazioni per la Valorizzazione del nostro Patrimonio Culturale.