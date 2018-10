World Cleanup, tutti uniti per il Monte Faito

Si terrà domenica 14 ottobre l’iniziativa “World Clean up Faito”, improntata sulla pulizia del sottobosco e sulla rimozione di erbacce e rifiuti ad opera delle associazioni operanti sul territorio, col patrocinio dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dei Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense. A partecipare all’evento, che prenderà il via alle ore 9.30 sul Piazzale dei Capi con ritrovo alle 13.30 sul Piazzale della Funivia, saranno le associazioni La Grande Onda, Vico Equense Outdoor Sorrento Coast, Campania Pro Natura, Protezione Verde, Associazione Culturale CompletaMente, Pro Faito Onius, Protezione Civile Città di Vico Equense, Aps, PrimAurora e Fai Rete. L’evento gode del patrocinio del Parco Regionale dei Monti Lattari e dei Comuni di Vico Equense e Castellammare di Stabia. Svariati sono stati i sopralluoghi e segnalazioni ricevute in merito all’abbandono selvaggio dei rifiuti sul Faito.

Vi invitiamo tutti a partecipare ed unirsi in questa missione di civiltà per tutelare la nostra terra e le sue incantevoli meraviglie !