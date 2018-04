WORKSHOP GRATUITO ACCREDITATOPAUCIULO STRATEGIE \"È il momento di crescere: strumenti per le Pmi\"

Il 13 aprile 2018 Pauciulo Strategie organizza il workshop gratuito “È il momento di crescere: strumenti per le Pmi” presso Starpur srl Zona Industriale Fosso Imperatore Nocera Inferiore alle ore 15:00. L’incontro ha lo scopo di analizzare i numerosi incentivi introdotti dal Governo racchiusi sotto il nome di Industria 4.0: credito d’imposta R&S e formazione specialistica per Industry 4.0, super e iper ammortamento, Patent Box, sostegno per start-up innovative. Queste opportunità saranno inquadrate all’interno della pianificazione strategica aziendale.

L’evento è accreditato con l’Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore e con Confindustria Salerno, organizzato con Jobiz formazione e Umanìa e sponsorizzato da N&M Management e Forgem.

Parteciperanno:

Ore 15:30

Saluti Istituzionali

• Antonio Comitino – Founder Starpur s.r.l.

• Rocco Mignano – Presidente Consorzio CO.I.F.IM

• Gaetano Gambardella – Vicepresidente Consorzio CO.I.F.IM

• Marcello Giorgio – Direttore Consorzio CO.I.F.IM

• Pasquale Gaito – Vice Presidente Confindustria Salerno

• Giovanni D’Antonio – Presidente ODCEC Nocera Inferiore

Modera e Introduce

• Chiara Pauciulo – Marketing & Brand Management Studio Pauciulo Strategie

Strategie e strumenti per sviluppare le opportunità di Industry 4.0

Interventi:

• Antonio Caldarese, Antonio D’Amora – Fiscalità di impresa Studio Pauciulo Strategie

Incentivi fiscali per l’innovazione: credito d’imposta formazione 4.0, credito di imposta R&S, ammortamenti maggiorati, patent box, start up e PMI innovative

• Silvia Bernardini – Umanìa srl, Bergamo

Approcci e processi. Dalla Persona alla Innovazione vera

• Marco Baione, MariaPaola Cinelli – Jobiz Formazione Salerno

Formazione Industry 4.0: l’identità innovativa del processo formativo aziendale, il KMS e l’analisi dei costi per la formazione

• Arturo Migliaro – Mercato Imprese Campania, Direzione Territoriale Campania, Bper Banca Spa

Strumenti finanziari a sostegno della crescita delle PMI

• Testimonianze aziendali:

Bioplast s.r.l. – Marco Gambardella

O.M.P.M. s.r.l. Industria Aeronautica – Gabriella Caputo

Ore 19:30 – Chiusura dei lavori