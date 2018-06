Weekend a Salerno e provincia, tutti gli eventi

Il weekend che si sta avvicinando vede numerosi eventi nel territorio di Salerno e provincia inerenti all’arte e alla cultura con il ritorno di “Salerno Letteratura”, un evento annuale che si tiene dal 2013 completamente dedito al voler mettere in evidenza Salerno come “luogo vivibile” adatto alla socialità, alle conversazioni e alle passeggiate. Una città costruita per vivere insieme, per ritrovarsi, per confrontarsi e per scambiare idee e opinioni. Di seguito proponiamo un elenco di tutti gli eventi previsti per questo fine settimana.

A Petina, piccolo comune della provincia di Salerno, si terrà la festa della fragolina di bosco.

A Pastorano ci sarà molta musica e buon cibo disponibile per i visitatori.

A Ceraso la festa del grano antico.

Salerno Letteratura, sopradescritta.

A Montecorvino Rovella una festa dedicata completamente ai bambini con ampio spazio ai trampolieri, gonfiabili, al zucchero filato e ai gelati.

A Piazza della Concordia, piazza centrale di Salerno, ci sarà una colorata e multietnica festa dei popoli caratterizzata da canti, confronti, momenti di riflessione e di svago in segna della fratellanza e dell’intercultura.

A Castellabate, l’evento “Domani al dì di festa” caratterizzato dall’arte culinaria: pizze fritte, prodotti tipici del Cilento, mercatini e ancora tanta musica.

Raffaele Ferrante, comico del gruppo “I ditelo voi” del famoso programma Made in Sud, in scena al “Marte” di Cava De’ Tirreni.

A Nocera superiore, infine, un’intera giornata dedicata ai cani, domenica 17 Giugno.