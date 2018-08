L’Oasi di Leo drink e food, a Tramonti propone due serate all’insegna del divertimento e del buon cibo. Venerdì 31 agosto, l’area chiosco sulla provinciale Maiori-Chiunzi (località Ponte) si trasforma in spazio per praticare allegramente all’aperto una serata con le “zumba sister”, con un evento al ritmo di musica per grandi e piccini. Sabato 1 settembre invece ci sarà una serata tutta dedicata alle crepes, con un menù fisso tra specialità salate, alla frutta e dolcezze.