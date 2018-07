Vox Maris Ensemble Al Castello Dell Annunziata

Si inaugura stasera 16 luglio una serie di manifestazioni al Castello dell’Annunziata di Massalubrense denominate METTI UNA SERA D’ESTATE AL CASTELLO DELL’ANNUNZIATA, ad aprire le serate un gruppo dal nome Vox Maris, ma gli attori musicisti sono super noti.

In Collaborazione con la Proloco di Massa Lubrense ,l’ensemble Vox Maris , nata dall’incontro di musicisti e attori del territorio,è lieta di presentare uno spettacolo musico-teatrale, un viaggio nella napoletanità. Le canzoni conosciute in tutto il mondo verranno affiancate alle melodie napoletane più antiche oltre che a testi e pezzi teatrali e una voce fuori campo ne offrirà una breve spiegazione in lingua italiana o inglese.

Il costo d’ingresso è di euro 10 e comprende oltre allo spettacolo una piccola degustazione che sarà offerta durante lo spettacolo.

PER INFO E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA PROLOCO DI MASSA LUBRENSE.

VOX MARIS ENSAMBLE :

TERESA COCCURULLO : FLAUTO

GIUSEPPE AMURA : VOCE

ANIELLO ESPOSITO :CHITARRA

TERESA DE GREGORIO : PIANO

ARTURO DE GREGORIO : BASSO