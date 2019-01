Volontari day dell’Anpas con la Pa “Millenium”

Domenica 13 gennaio, ci sarà il “Volontari day” dell’Anpas con la Pubblica Assistenza “Millenium” di Amalfi. Una giornata dedicata al mondo del volontariato, che vedrà la partecipazione di oltre 50 associazioni di volontariato provenienti da tutta la Regione Campania, che saranno riunite alla Casa del Gusto di Tramonti. Nel corso dell’evento l’associazione amalfitana inaugurerà due mezzi di emergenza: un autobotte da 10.200 litri per fronteggiare le emergenze (donata dalla Comunità Montana Monti Lattari, che patrocina l’evento) e un auto che sarà utilizzato come trasporto veloce a scopo sanitario.

L’appuntamento a Polvica è per le ore 10. Nel programma di giornata è prevista la Benedizione dei mezzi (ore 10.30), cui seguiranno i saluti istituzionali (ore 11). Un momento conviviale avrà luogo presso la Casa del Gusto alle ore 13, mentre alle 15 uomini e mezzi sfileranno alla volta di Amalfi. L’evento sarà un occasione speciale per festeggiare la nomina del vicepresidente della Millenium, Antonio Acunto, a consigliere della nazionale dell’Anpas.