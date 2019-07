\"Una voce per l\'Agro \"la finale a S.Valentino Torio il 7 luglio

Tutto è pronto per il gran finale del contest canoro”Una voce per l’Agro”, dove si esibiranno i 20 cantanti che hanno avuto accesso dalla semifinale del concorso svoltasi nei mesi scorsi a Salerno. Direttore artistico del concorso “Una voce per l’Agro” è il poeta, scrittore ed autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionale, Pietro Baratta.

L’evento sarà condotto da Edda Cioffi ed in veste di madrina della manifestazione, la modella nonché attrice Rosa Sorrentino. La scenografia e la coreografia saranno a cura del Centro Internazionale Danze di Boscoreale diretto da Elena Spiezia. Il gran finale si svolgerà il 7 luglio alle ore 19 in piazza Amendola a San Valentino Torio (SA) patrocinato dal Comune. Il vincitore del concorso canoro riceverà una borsa di studio di quattro lezioni messa a disposizione da Massimo Curzio, titolare dello studio di produzione “Big Stone”, finalizzata alla realizzazione di un inedito con promozione su tutti i megastore.Il brano del vincitore del concorso sarà trasmesso da Radio Amore, Radio Stereo 5, Radio MPA, Radio Blue Star, Radio Blu Napoli, Radio Mia Bari ed avrà altresì accesso diretto alla finalissima del concorso “Notte di Note” che si svolgerà a giugno 2020 nel prestigioso teatro di Altomonte (CS). Targa e trofeo per i primi tre artisti classificati, la realizzazione di un videoclip per il secondo classificato, inoltre per un artista che non risulterà nella rosa dei vincitori ci sarà la partecipazione gratuita per un week end ai laboratori del “Village music academy” tenuti da discografici, giornalisti e produttori di fama nazionale, per la promozione e formazione dei talento, con inserimento nel panorama artistico nazionale, presentazione a importanti case discografiche e cinematografiche, lezioni di canto, recitazione, movimento scenico, ballo da parte di docenti big, partecipazioni a talent televisivi e alle selezioni dell’area Sanremo, essendo partner ufficiale dello stesso festival, logicamente per gli allievi più talentuosi. Tra i giurati ricordiamo il cantautore Marcello Attanasio, il produttore discografico Massimo Curzio e l’attrice Jana Manira. Presidente di giuria il maestro Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra di Sanremo nonché vocal coach di Amici. La serata sarà ripresa dalle telecamere di RTC Quarta Rete .

Antonio Di Giovanni