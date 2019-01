Il nuovo libro del grande scrittore Franco De Luca, Vivo Napoli di corsa, edito da Rogiosi, 2018, con foto di Ettore Cestari, sarà presentato MARTDEI 15 GENNAIO alle 19,00 alla Libreria Tasso in Piazza Angelina Lauro 18-19 a Sorrento. Modera Doc Carlo Alfaro, intervengono Francesco Pinto e Maria Grazia Santucci.

La trama- Durante le festività natalizie, quattro amici fanno un giuramento: per un anno, da dicembre a dicembre, si incontreranno ogni domenica all’alba sotto alla statua di Umberto I, con tuta e scarpette per correre assieme per Napoli. La corsa, settimana dopo settimana, diventa il pretesto per una fotografia di Napoli, con la sua storia, cultura, miti, bellezza, passioni e contraddizioni, e per approfondire le quattro diverse personalità dei protagonisti, cui si aggiunge la bellissima Rosa, con la nascita di un sentimento amoroso.

Questo romanzo può definirsi senza dubbio “un atto d’amore”: l’autore ama visceralmente i luoghi che descrive, e ogni pagina è uno slancio per accarezzare, comprendere, glorificare la sua terra, con la sua cultura, le sue tradizioni, i suoi valori, le sue eccellenze, attraverso uno sguardo di rispetto e tenerezza e una descrizione dettagliata e partecipe. Come sempre, negli scritti di Franco, punto di forza è poi la sua capacità di disegnare i personaggi in modo intimo, delicato, estremamente curato, con una sensibilità e profondità che li rende vividi, palpitanti, veri, ben delineati e approfonditi introspettivamente nelle mille sfaccettature delle pieghe del loro mondo interiore.

Franco De Luca è nato a Portici, in provincia di Napoli, nel 1970. Si è laureato in Matematica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove attualmente si occupa di sistemi informativi e reti telematiche. Studioso e appassionato di enogastronomia, è coordinatore didattico regionale dell’Associazione Italiana Sommelier. Ha già pubblicato i romanzi Niente finisce mai (Guida, 2012), e La chiameremo vita (Tullio Pironti 2016).