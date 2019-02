VITTORIO PETITO CON “VIE DI FUGA” A MAIORI PER IL CARNEVALE

In occasione della 46° edizione del Gran Carnevale di Maiori siamo orgogliosi di ospitare a Palazzo Mezzacapo, principale centro di rilevanza storica e culturale della nostra città e contenitore di molteplici espressioni artistiche, la mostra personale del Maestro Vittorio Petito.

Già accolta con successo al Palazzo delle Arti di Napoli, la mostra si arricchisce di alcune opere ispirate alla Costiera Amalfitana ed inediti Pulcinella, che vanno ad unirsi alla suggestiva immagine allegorica concepita dall’artista per il nostro storico Carnevale, una tradizione sempre viva che riveste un grande valore per la nostra comunità, un evento di rilievo nazionale nonché patrimonio culturale della nostra città.

Antonio Capone, Sindaco di Maiori