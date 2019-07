Vito Mercurio Musico Pittore alla provincia di Salerno espone le sue opere .

PROVINCIA DI SALERNO – Palazzo Sant’Agostino Via Roma 104

Dall’8 luglio al 12 agosto 2019

Vernissage 08 Luglio ore 18,30 – 2019 – Mostra di Arte Contemporanea, personale pittorica di

Vito Mercurio: “IL CANTO DEI MIEI COLORI”

Critico e Storico dell’Arte Giuseppina Pecoraro

L’artista Vito Mercurio, musico-pittore, ci offre la lettura delle sue ultime creazioni, originali e creative, come risultanza del legame, per lui inscindibile, tra le due forme d’arte: musica e pittura.

Il nucleo fondante delle sue creazioni pittoriche è racchiuso nella maestria che è sapienza compositiva degli accostamenti cromatici vibranti di linfa vitale, acquisita negli anni. Infatti, il Nostro, utilizza il mezzo pittorico alla stregua del violino, suo strumento musicale preferito, ed imprime alle stesure cromatiche la gradualità tonale delle note musicali. Le tematiche elaborate ci inducono ad esplorare il suo variegato esaminare.

Leggere le opere pittoriche di Vito equivale ad immergersi nell’essenza del suo inno alla vita, monito e anelito per tutti: da qui l’aspetto didascalico.

Da una mia intervista si evince che l’artista da sempre ha nutrito e coltivato contatti culturali con artisti contemporanei di arte figurativa di varia formazione, appartenenti alla cerchia in prevalenza partenopea.

La sua pittura, coltivata da sempre nell’animo ed in piena sintonia alle note musicali, è esplosa imperante molti anni fa e si è arricchita della esperienza compositiva dell’insigne musicista e compositore di brani offerti ad artisti di fama internazionale.