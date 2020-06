Visita alla scoperta di Tramonti con Yallers Campania

Domenica 5 luglio, ci sarà una visita guidata alla scoperta di Tramonti il borgo più grande della Costiera Amalfitana. Yallers Campania ha infatti scelto il “Polmone Verde della Costa d’Amalfi”, per ricominciare ad esplorare le bellezze della nostra Regione, con un evento organizzato da Tramonti Amalfi Coast Trekking, Proloco Tramonti e il Comune di Tramonti.

Il programma e l’evento social

Gli ospiti di questa giornata attraverseranno parte del percorso 310 del CAI, noto ai più come “Sentiero delle 13 Chiese”. Fotografi ed escursionisti si ritroveranno a Chiunzi alle ore 9:00 (presso il Chiunzi Bar), luogo da dove si muoverà il tour attraverso le bellezze di Tramonti. Alle 13:30 si giungerà a Figlino, al Frescale Country House dove si gusterà un aperitivo offerto dalla casa e un pausa pranzo di ristoro. Dopo l’evento, che si concluderà alle 15:00, per chi vorrò ci sarà la possibilità di fare un giro a Minori.

Durante il percorso si visiterà alcune delle chiese più antiche di Tramonti, come la Cappella Rupestre e la Chiesa di Sant’Arcangelo. Inoltre avremo la possibilità di visitare il Giardino dei Segreti e la Fonte dell’acqua della Madonna. La giornata sarà raccontata con stories e post da tutti i partecipanti su Facebook e Instagram utilizzando l’hashtag , #tramontiexperience #yallerscampania e taggando le pagine @yallersitalia @yallerscampania.

Cos’è Yallers?

Yallers è una community che nasce con lo scopo di smuoversi dalla routine quotidiana e scoprire l’Italia, condividendo le proprie passioni con altre persone. Il nome Yallers nasce dalla fusione di “you all” (contratto in “y’all”, cioè “voi tutti”) e la parola francese “aller!” (“andate!”), dall’intuizione di Giorgio Monticelli e sua moglie Veronica, che nel 2015, stanchi di passare la domenica sul divano, hanno cominciato a organizzare le prime escursioni di gruppo per condividere la passione per la fotografia.

Dalle prime passeggiate nelle Marche è sorta una grande comunità, che a macchia d’olio ha catturato l’attenzione di tutto il Bel Paese. I numeri sono oggi impressionanti: 20 team regionali composti da oltre 70 persone, oltre 800mila follower su Instagram e più di 36mila like su Facebook. Un modo grandioso per esplorare e condividere le bellezze della nostra Italia.

None