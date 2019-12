Vini presentazione guida Campania a Portici Lunedì 16 dicembre, alle ore 10, al MAVV Wine Art Museum della Reggia di Portici (via Università 100 – Portici – parcheggio interno), presentazione della Guida dei Vini della Campania. L’incontro, promosso dalla Regione Campania, dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, dal MAVV Wine Art Museum e dall’AIS Campania-Associazione Italiana Sommelier, rappresenta anche un’importante occasione per un confronto sulle attività di promozione dei vini campani per il 2020. Intervengono Matteo Lorito, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli; Eugenio Gervasio, Founder & CEO MAVV Wine Art Museum; Nicola Caputo, Consigliere del Presidente della Regione Campania all’Agricoltura, Affari europei e Relazioni internazionali; Nicoletta Gargiulo, Presidente AIS Campania; Ernesto Lamatta, Delegato AIS Comuni Vesuviani. A seguire la presentazione del Progetto Future Glass di Greg Palumbo sul riciclo artistico delle bottiglie di vetro. In tal modo prosegue la Creative Direction dedicata dal MAVV Wine Art Museum ai giovani talenti artistici, che ha già registrato il vivo interesse di visitatori e addetti ai lavori con la talentuosa Petra Scognamiglio.