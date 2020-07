Vincenzo Cuomo all’Istituto Tasso sulla sperimentazione artistica.

Venerdi 31 luglio 2020 , alle ore 18.00 presso Villa Crawford di Sant’Agnello, il prof Vincenzo Cuomo terrà una conferenza sulle Sperimentazioni artistiche.

Vincenzo Cuomo è studioso di estetica e di filosofia della tecnica. È direttore della rivista internazionale di filosofia Kaiak. A Philosophical Journey (www.kaiak-pj.it) e docente di Filosofia e Storia nei Licei Statali. È socio della Società Italiana di Estetica ed è stato professore a contratto presso l’Università di Nizza “Sophia Antipolis”, la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia in Estetica (M-FIL04). Le sue pubblicazioni monografiche sono le seguenti: Le parole della voce. Lineamenti di una filosofia della phonè (Edisud, Salerno 1998); Del corpo impersonale. Saggi di estetica dei media e di filosofia della tecnica (Liguori, Napoli 2004); Al di là della casa dell’essere. Una cartografia della vita estetica a venire (Aracne, Roma 2007); Figure della singolarità. Adorno, Kracauer, Lacan, Artaud, Bene (Mimesis, Milano 2009); C’è dell’io in questo mondo? Per un’estetica non simbolica (Aracne, Roma 2012); Eccitazioni mediali. Forme di vita e poetiche non simboliche (Kaiak edizioni, Pompei-Tricase 2014); Una cartografia della tecno-arte. Il campo del non simbolico (Cronopio Edizioni, Napoli 2017); Aporie d’Artaud. Crudeltà, anima, danza, Kaiak Edizioni, Pompei-Tricase 2018).

Il libro è un tentativo di risposta a due questioni: la prima riguarda le ragioni della profonda crisi dei processi “simbolici” rintracciabile nelle forme contemporanee di vita umana; la seconda è relativa alle altrettanto profonde trasformazioni nelle sperimentazioni artistiche che si sono imposte a partire dalla seconda metà del Novecento. Il volume cerca innanzitutto di mostrare come gli ambienti mediali della fotografia, del cinema, della televisione e del computer abbiamo accelerato e radicalizzato la crisi del simbolico, ciascuno condizionando specifiche modifiche destrutturanti sia negli assetti sociali sia negli assetti psichici degli individui, ciascuno ri-mediandosi e ibridandosi con gli altri in modalità complesse. In secondo luogo, il libro sostiene che le trasformazioni in senso non-simbolico delle pratiche artistiche tardo novecentesche non sono solo il riflesso del composito “processamento” non-simbolico al quale sono state sottoposte le forme di vita contemporanee, ma contengono anche una risposta artistico-culturale, in buona parte ancora da portare alla luce, alla crisi dei mondi simbolici.

L ’ impostazione metodologica adottata è una consapevole radi- calizzazione e ibridazione dell’

approccio critico di Benjamin e di Mc Luhan, dai quali si accolgono l’ incrocio tra arte sperimentale e cultura di massa, la differenziazion e tra medium-messaggio e contenuto, l’ attenzione alle trasformazioni sociali e psichiche

indotte dai media, l’ idea che questi agiscono sempre ibridandosi e che tale continua ri-mediazione quasi mai risulta priva di conflittualità. I media che saranno analizzat i come “ambienti di vita” sono

la fotografia, il cinema, la televisione, gli ambienti informatici. Si tratta di una scelta

dettata solo dal criterio dell’intensità del l’ im patto “formattante” di ciascun medium sulla vita

-esistenza di miliardi di soggettività umane contemporanee.

L ’ ultimo capitolo, infine, contiene una prima cartografia dei programmi estetico-artistici non simbolici che si sono imposti a partire dalla metà dello scorso secolo (poetica dello slavamento del simbolico, poetica della sensazione, poetica della psichedelia, poetica del vuoto, poetica delle atmosfere, poetica tecno- cosmologica)