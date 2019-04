“Il villaggio protostorico di Longola” Mostra a Boscoreale

Martedì 16 Aprile aprirà la mostra “Il villaggio protostorico di Longola” (Poggiomarino) realizzata dal Parco Archeologico di Pompei presso l’Antiquarium Nazionale di Boscoreale, che resterà aperta fino al 18 gennaio 2020.

Il sito di Longola fu scoperto casualmente nel 2000 durante i lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione di Poggiomarino-Striano. Lo scavo condotto dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei, dalla dott.ssa Caterina Cicirelli, ha messo in luce un insediamento perifluviale frequentato dalla media Età del Bronzo fino al VI sec. a.C., unico per l’ Italia meridionale.

