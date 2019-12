Villaggio del Gusto a Seiano

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre ritorna l’evento natalizio più bello che ci sia: IL VILLAGGIO DEL GUSTO! Buon cibo, spettacoli per grandi e piccini, mercatini natalizi e Babbo Natale 🎅🏻 vi danno appuntamento a Seiano di Vico Equense per questa terza edizione ricca di novità! Una due giorni NO STOP dalle ore 12.00 alle 22.00 con tanti eventi, vendita di prodotti artigianali, degustazione di piatti della tradizione marinara e non solo… ci faranno pregustare la magia del Natale; vieni a fare pranzo e cena da noi, ad attendervi l’intero Staff della STORICA TRATTORIA DA EMILIA 1947 di Sorrento con le sue prelibatezza!

Direttamente da MADE IN SUD, riscalderanno la serata di sabato 14 dicembre il fantastico trio dei SUD58; domenica a pranzo sarà la volta di MARCO PALMIERI con la sua esilarante tombolata accompagnato da EMANUELA GIORDANO da Ultimo Stadio, si concluderà domenica sera con un ospite a sorpresa!

Parcheggio presso il Grand Hotel Moon Valley, in caso di pioggia posti al coperto.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.