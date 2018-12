Villaggio di Babbo Natale Conservatorio Santa Maria delle Grazie

In occasione delle festività natalizie, come da tradizione, i bambini e le maestre del Conservatorio Santa Maria delle Grazie organizzano eventi e recite per vivere assieme la magia del Natale. Quest’anno ai consueti appuntamenti si è aggiunto anche quello del Villaggio di Babbo Natale allestito nei locali della scuola con la collaborazione delle mamme degli alunni nell’ottica di una forte sinergia tra scuola e famiglia. Il Villaggio sarà aperto nei giorni di sabato 15 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e di domenica 16 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e di nuovo dalle 17.00 alle 19.30. Tante attrazioni attendono grandi e piccini tra cui Babbo Natale e la sua cassetta postale, i trampolieri, la banda musicale, il pony ed anche il trenino. Saranno inoltre offerte dal Conservatorio zeppole e cioccolata calda, caramelle e zucchero filato. Un’altra novità si avrà in occasione dei tradizionali canti presso la Basilica di Sant’Antonino che si terranno il giorno 20 dicembre alle ore 18.00. Il coro infatti sarà accompagnato da un presepe itinerante composto di bambini tra i cinque e i dieci anni. Ai canti parteciperanno anche alcuni ex alunni grazie al forte legame instaurato con la scuola e le sue insegnanti.

L’ultimo evento sarà rappresentato al ” Teatro Tasso” il 22 dicembre alle ore 18.00 dove andrà in scena ” Lo Schiaccianoci e i 4 regni”.

I bambini invitano tutti a partecipare.