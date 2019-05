Due giorni di convegno a Napoli e Capri, più altri giorni dedicati a sopralluoghi scientifici alla villa di Pausilypon a Napoli, alle villae di Capri e

infine al Parco Sommerso di Baia. Dal 5 al 9 maggio Villae Maritimae del Mediterraneo Occidentale, Nascita, diffusione e trasformazione di un modello

architettonico, iniziativa organizzata dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Iscr) e dall’École Française de Rome e dal Polo museale della Campania.

Il convegno, suddiviso in due giornate (il 6 maggio presso Castel Sant’Elmo a Napoli e il 7 maggio presso Villa Jovis a Capri), vedrà riuniti archeologi e altri esperti del tema provenienti da tutta Europa per parlare della nascita, diffusione e fortuna di un modello architettonico che ha marcato le coste dell’intero bacino del Mediterraneo.

Il Golfo di Napoli costituisce per antichità e manifestazioni architettoniche un’area privilegiata. Capri, selezionata da Augusto fu eletta a propria “villa di otium” e Villa Jovis ne costituisce la parte più eccelsa.

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019

NAPOLI – CASTEL SANT’ELMO

09.30 – Saluti

A. Imponente, Direttore Polo Museale della Campania

A. Romano, Direttore di Castel Sant’Elmo

L. Ficacci, Direttore dell’Istituto Superiore per la

Conservazione ed il Restauro

N. Laubry, Direttore degli studi per l’Antichità, EFR

C. Pouzadoux, Direttrice del Centre Jean Bérard

P. Giulierini, Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Introduzione

G. Ciucci, Aix Marseille Université, LabexMed, IRAA, EFR

D. Davidde Petriaggi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR)

A. Marzocchella, Direttore Parco Archeologico Villa Jovis e Grotta Azzurra

C. Rousse, Aix Marseille Université, CNRS, CCJ

Geomorfologia e geo-archeologia – Introduzione allo studio delle ville maritime

Moderatore: A. Romano

A. Cinque, Università di Napoli Federico II

G. Mattei, Università degli studi di Napoli Parthenope

Le “ville marittime” e la geo-archeologia dei paesaggi costieri mediterranei.

M. Anzidei, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

A. Benini, archeologa subacquea

Le peschiere romane e le variazioni relative del livello del mare Mediterraneo.

Nascita della Villa Maritima: Il modello italico tardo-repubblicano e imperiale

Moderatore: A.Marzocchella

R. Neudecker, Ludwig Maximilian Universität München

Le ville e il mare: movimenti e sguardi attorno al golfo.



M.Stefanile, Università di Napoli L’Orientale

F.Pesando, Università di Napoli L’Orientale

Ricerche di archeologia subacquea nelle villae maritimae del Lazio meridionale: Gianola, Sperlonga, Gaeta.

11.20-11.40 : PAUSA CAFFÉ



E. A. Stanco, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli

La villa imperiale del Pausilypon a Napoli.

M. C. Napolitano, Università del Salento

La villa c.d. “Secondo Complesso” di Stabiae: nuovi dati e ricerche.

B. Davidde Petriaggi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR)

M. Stefanile, Collaboratore ISCR al progetto MUSAS

S. Medaglia, Collaboratore ISCR al progetto BLUEMED

R. Petriaggi, già ISCR

F. Lucci, Responsabile del Centro Visite dell’AMP Parco Sommerso di Baia

G. Gomez de Ayala, Naumacos srl – Collaboratore ISCR al progetto i-MareCulture

Nuovi dati sulle ville di Baia dalla ricerca archeologica subacquea.

13.15-14.15 : PAUSA PRANZO

Moderatore: R.Neudecker



A. Marzocchella, Direttore Parco Archeologico Villa Jovis e Grotta Azzurra

R. Ciardiello, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

Il Parco imperiale di Capri.

H. Dessales, ENS-PSL, AOrOc

Ville de Diomède, Pompéi: la fabrique d’une villa romaine.



X. Lafon, IRAA (CNRS-AMU-UPPA-Université Lumière Lyon 2)

Le devenir des villas maritimes dans l’Antiquité tardive: le cas de l’Étrurie méridionale.

Diffusione del modello. Le perle dell’Adriatico orientale

Moderatore: B.Davidde Petriaggi

D. Bulic, Université de Pula, CIRLA

R. Matijašic, Université de Pula, CIRLA

Considerazioni sulle ville marittime dell’Istria meridionale.

K. Džin, Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Zagreb

Vižula – villa o palazzo in rapporto con le ville di Baia di Medolino, Istria, Croazia.



C. Rousse, Aix Marseille Université, CNRS, CCJ

G. Benzic, Zavicajni muzej Poreštine

La villa di Santa Marina (Tar Vabriga/ Torre Abrega) e le ville marittime dell’agro parentino (Istria, Croazia).



M-B. Carre, Aix Marseille Université, CNRS, CCJ

Les villae maritimae et l’exploitation des ressources maritimes en Istrie.



E. Botte, Aix Marseille Université, CNRS, CCJ

La villa romaine de Bunje (Ier-Ve siècle) en Dalmatie centrale.

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

CAPRI – VILLA JOVIS



09.00

Saluti

A. Marzocchella, Direttore Parco Archeologico Villa Jovis e Grotta Azzurra

Diffusione del modello. Le province occidentali

Moderatore: M-B.Carre

G. Brokjewitsch, Université Lille 3 Charles de Gaulle

La villa de Piantarella, France.



F. Cibecchini, DRASSM

M.-B. Carre, Aix-Marseille Université, CNRS, CCJ

Les vestiges immergés de Piantarella : un système de protection lié à la villa ?

C. Sanchez, CNRS, ASM

N. Carayon, Ipso facto, ASM

La villa de la Nautique à Narbonne, France.

G. Ciucci, Aix-Marseille Université, LabexMed, IRAA, EFR

La villa di Saint-Cyr-sur-Mer, Francia.

11.20-11.40 : PAUSA CAFFÉ

R. Hidalgo, Universidad Pablo de Olavide Séville

Le ville marittime della Betica.



L. Musso, Università di Roma Tre

Un caso di studio: la villa marittima di Silin (Leptis Magna, Libia) nel quadro delle residenze costiere tripolitane.

Discussioni

La Villa Maritima. Immagini letterarie ed iconografiche

Moderatore: R.Ciardiello

I. Bragantini, Università di Napoli L’Orientale

Ville e paesaggi nella pittura romana.

E. Federico, Università degli Studi Federico II Napoli

Da ora maritima ad arx: realtà e rappresentazioni delle ville romane di Capri.

G. Herbert de la Portbarré-Viard, Aix Marseille Université, CNRS, CPAF/TDMAM

La question des vocabulaires dans l’écriture de la villa maritime chez Pline le jeune et chez Stace.

13.15-14.15 : PAUSA PRANZO

Trasformazione del modello: dalla villa al palazzo; dalla villa ai monasteri

Moderatore: I.Bragantini

D. Matetiæ Poljak, Umjetnièka akademija u Spiltu, Sveuèilište u Splitu

Le palais de Dioclétien, palais ou villa maritime : réflexion sur le luxe du décor dans la partie résidentielle.



S. Bully, CNRS, UMR ARTEHIS

M. Causevic Bully, Université Bourgogne Franche-Comté/UMR Chrono-Environnement

Villae maritime, sites ecclésiaux et monastères de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge dans l’archipel du Kvarner (Croatie) : quelques études de cas.

Dallo scavo alla valorizzazione

Moderatore: L. M. Rendina



F. Paul, Edikon/Approvence

De la fouille à la valorisation : le cas de Saint-Cyr-sur-Mer.



C. Carbone, Architetto

Esperienze di conservazione dinamica: le ville marittime di Sperlonga e Formia.

X. Lafon – Conclusioni –

SOPRALLUOGHI SCIENTIFICI

5 maggio: visita alla villa di Pausilypon, Napoli

8 maggio: visita alle villae di Capri

9 maggio: visita al Parco Sommerso di Baia