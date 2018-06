Venerdì 29 giugno ore 20.00 a Villa Fondi – Piano di Sorrento

presentazione del libro AMARE IN ASSENZA.

L’autore, Prof. Felaco Presidente dell’Ordine degli Psicologi in Campania, illustrerà le proprie teorie sul come affrontare le perdite grazie alla psicoterapia.

Modererà Mariella Nica, psicologa e giornalista