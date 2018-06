VILLA FONDI.”LO SGUARDO E LA CURA, TRA POESIA E GUARIGIONE”. MOSTRA D’ARTE

Backstage di un importante evento organizzato dal Prof Giovanni Ponti.

Si lavora alacremente, ma con grande piacere, alle bozze del materiale pubblicitario cartaceo, alla composizione del team di artisti che esporranno opere pittoriche e manufatti in ceramica sul tema SGUARDI, alle prove con le voci recitanti dei testi in poesia e prosa di Franco Arminio, alla ricerca del cortometraggio ‘Notturno’ di Fatima Bianchi, alla selezione di una ‘Mirada’, e quindi di un tango e relativi ‘tangheri’, quale esempio di Sguardi nella danza ed, in ultimo, alla definizione del brano/performance di un bravissimo soprano “che concluderà l’evento in cantiere che promette molto molto bene!!!