A Villa fondi l’ICS di Piano di Sorrento presenta “Danza a Scuola”

“Danza a scuola “per l’Istituto Comprensivo Statale di Piano di Sorrento,Preside Dott.ssa Maria Rosaria Sagliocco. Tutte le alunne delle classi a tempo pieno,da due anni,sono impegnate in un lavoro didattico-coreutico con la docente Marilina Iacono.In scena mercoledì 5 giugno alle ore 10,30 presso il centro congressi di Villa Fondi a Piano di Sorrento si esibiranno in una serie di performance,studiate da Marilina Iacono per favorire la lateralizzazione,il corretto uso dello spazio,la musicalità,la cooperazione,l’autostima e affettività delle allieve.Primi in assoluto a proporre l’utilizzo sistemico della danza classica in favore dello sviluppo psicofisico delle allieve,in armonia e nel rispetto di questa arte così importante nella storia e nelle tradizioni di ogni popolo.Un lavoro che ha avuto il consenso dell’International Dance Council dell’UNESCO di Parigi,tramite la signora Iacono ,membro del consiglio internazionale e ideatrice del Metodo Iacono,riconosciuto da tale prestigioso ente.Vi aspettiamo numerosi per assistere non a un saggio di danza,ma a un lavoro di didattica del movimento.