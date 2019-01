A Villa Fondi “La soffitta su Amsterdam”

Dramma in musica in ricordo della Shoah La Consulta attività sociali e dell’istruzione del comune di Piano di Sorrento, costituita da Astarita Vincenzo, Bevilacqua Luisa, D’Alessio Teresa, Di Filippo Gabriele, Ercolano Anna, Irolla Serena, Miriam Perfetto e Anna Starace, mercoledi 16 gennaio, in occasione della giornata della memoria, ricorderà la “Shoah” con lo spettacolo teatrale“La soffitta su Amsterdam”, un dramma in musica con la regia di Gabriele Saurio. Gli attori Piero Pepe, Susanna Giordano, Giulia Conte, Giulia Matarese, Gigi Longobardi, Rita Barretta e Vincenzo D’Amora racconteranno la storia di Anna Frank . L’appuntamento è a Piano di Sorrento, nella sala di Villa Fondi mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 10,00. La partecipazione allo spettacolo è gratuita ed è rivolta agli studenti della penisola sorrentina. Numerosissime le adesioni, entusiasti Dirigenti scolastici e Professori. I membri della consulta ringraziano l’assessore alla Pubblica Istruzione, Rossella Russo, che appare sempre disponibile ad accogliere le varie proposte che, sovente, hanno una finalità altamente pedagogica.