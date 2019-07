Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento, ancora sede della Mostra d’Arte Internazionale di Selezione per la XIII Biennale CIAC- Roma 2020

Si inaugurerà il 04 luglio prossimo alle ore 20:30, a Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento, la settima Mostra d’Arte Internazionale di Selezione per la XIII Biennale

CIAC – Roma 2020.

Quest’anno gli artisti chiamati a partecipare alla selezione sono stati scelti dalla presidente dell’Associazione Ars Harmonia Mundi, la dott.ssa Letizia Caiazzo, curatrice della Mostra.

Sette di essi sono stati selezionati a partecipare alla Biennale di Roma del 2020 dopo un’attenta valutazione da parte della Commissione esaminatrice così composta:

Prof. Nuccio Mula, critico d’arte, componente dell’Associazione internazionale Critici letterari di Parigi, aderente all ‘Unesco, e dell’International P.E.N. Club

PRESIDENTE;

Ing. Carlo Roberto Sciascia, critico d’arte; Alfredo Avagliano, artista; Prof. Claudio Morelli, artista; Dott.ssa Letizia Caiazzo, digital painter e studiosa di cultura visuale.

La mostra, che si protrarrà fino al 14 di luglio, ospiterà opere di diversa concezione, dal figurativo al concettuale, che applicano tecniche diverse e presentano varietà di stili.

Gli artisti che esporranno sono: Giuseppe Alessio, Maria Amendola, Maralba Focone, Marco Aurelio Fratiello, Ivan Giuseppe Persico, Giuseppina Pioli e Maria Stella Polce.

Esporranno come artisti ospiti : Alfredo Avagliano, Letizia Caiazzo e Claudio Morelli.

Anche quest’anno alla Mostra di selezione è abbinato il Concorso di Poesia “ Compiuta Donzella” giunto alla sua quinta edizione, che riscontra sempre una positiva partecipazione e molto interesse tra gli addetti del settore. I poeti partecipanti quest’anno sono stati venti e tra di loro sono state scelte le poesie, classificate ai primi tre posti, che saranno premiate il 4 luglio, alla presenza degli ospiti invitati a partecipare.

Interverranno :

Il Sindaco di Piano di Sorrento, dott. Vincenzo Iaccarino, l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Carmela Cilento, il prof. Giuseppe Chiovaro – Presidente CIAC Roma, l’ ing. Carlo Roberto Sciascia – Critico d’Arte, la dott. ssa Rosanna Rivas – Ambasciatrice presso la Repubblica Italiana Universum Academy Switzerland, il prof. Fiorentino Vecchiarelli – Presidente dell’ Accademia dei Dogliosi di Avellino, l’artista Claudio Morelli e la dott.ssa Letizia Caiazzo – Presidente dell’Ass. Ars Harmonia Mundi.

Allieteranno l’evento numerosi artisti:

Il maestro Donato Meo – pianista, concertista, composer che si esibirà con la New Piano Psychology Music;

Il Maestro Enzo Padulano – coreografo, che presenterà “Sfumature di donne dell’arte Shakesperiana”;

I danzatori Francesca Accietto, Federica Mosca, Sara Robustiello e Lorena Zinno;

il duo Rosalba Spagnuolo cantante e Francesco Cesarano chitarrista

Ufficio Stampa Ars Harmonia Mundi

a cura di Vittoria Samaria