A Villa Fiorentino si ride dell’attualità e si fa un tuffo nel passato con le grandi melodie partenopee

Ancora grandi eventi nella calda estate di Sorrento. Spettacoli che ritemprano il corpo e lo spirito in vista dell’imminente ritorno alla routine quotidiana (almeno per chi è ancora in vacanza). Il tutto in una location d’eccezione: Villa Fiorentino, la splendida sede della Fondazione Sorrento che domina il nuovo corso Italia.

È il parco di questa stupenda dimora a fare da cornice alla Summertime, la rassegna che il presidente Gianluigi Aponte, l’amministratore delegato Gaetano Milano e lo staff della Fondazione Sorrento hanno organizzato per l’estate 2019 per tenere compagnia con qualche ora di sano divertimento a residenti ed ospiti della costiera.

Il programma dei prossimi appuntamenti del cartellone.

GIOVEDI’ 29 AGOSTO

RISATE SOTTO L’OMBRELLONE

Risate sotto l’ombrelloneè un divertente spettacolo con protagonista Nando Varriale e la partecipazione di Marco Palmieri, accompagnati dalla suadente voce di Miriam Rigione.

Il cabarettista napoletano (premio Charlot) cerca di esorcizzare, attraverso l’ironia, le problematiche che attanagliano il mestiere del comico nei suoi rapporti con la famiglia, la società, gli amici, la televisione, gli impresari. Durante lo spettacolo non risparmia battute sull’attualità e su tutte le contraddizioni della società di oggi, oltre ad un piccolo siparietto dedicato alla poesia “seriosa” perché secondo l’attore non c’è un comico umorista che non celi un pizzico di malinconia.

Ticket 10€

Start ore 21.

VENERDI’ 30 AGOSTO

CONCETTA DE LUISA in LIBERA DI FARE SOGNI – live

Concetta De Luisa, cantante e cantautrice, con una passione, quella per la musica e per il canto, che la accompagna sin da bambina.

Oggi presenta un progetto dal titolo Liberi di fare sogni – come canta Gragnaniello in una delle sue composizioni – un viaggio attraverso i testi e le musiche dei più grandi autori del territorio partenopeo e la storia delle nostre tradizioni, il tutto filtrato attraverso la sua sensibilità artistica.

On stage:

Concetta De Luisa – voce

Vincenzo Greco – pianoforte

Gino Ariano – basso

Ruggiero Botta – batteria

Ticket 10€. Per questo spettacolo vale la promozione friend for free che prevede un ingresso gratis per ogni biglietto acquistato.

Start ore 21.

La Fondazione Sorrento ricorda che nelle sale di Villa Fiorentino è in corso la mostra dedicata adHENRI MATISSE dal titolo “Il Sipario della Vita” che può essere visitata tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.