A Villa Fiorentino in mostra le opere di artisti locali con “Sorrento in Arte”

Prende il via ufficialmente nel prossimo fine settimana la programmazione degli eventi organizzati per il 2019 nella splendida cornice di Villa Fiorentino dalla Fondazione Sorrento presieduta da Gianluigi Aponte e guidata dall’amministratore delegato Gaetano Milano.

Si parte sabato 2 febbraio, alle ore 18, con l’inaugurazione della terza edizione della mostra “SORRENTO IN ARTE” a cura dell’Associazione Pittori Sorrentini. La collettiva resterà

aperta al pubblico dal 2 fino al 27 febbraio, con ingresso libero.

La manifestazione è stata ideata da Raffaele Iaccarino, presidente dell’Associazione Pittori Sorrentini, che di professione fa la guida turistica ma da sempre è appassionato di pittura. Come lui in penisola sorrentina ci sono tante persone che per diletto si cimentano con colori e pennelli.

Un gruppo di amici che ha deciso di riunirsi e di mettersi in gioco dando vita alla mostra SORRENTO IN ARTE” giunta quest'anno alla terza edizione. Artisti locali che dimostrano

grande impegno e professionalità avvicinando giovani e meno giovani all'arte della pittura.

I partecipanti esporranno nelle sale di Villa Fiorentino 4 o 5 opere ciascuno, in modo da offrire al pubblico la possibilità di apprezzare al meglio le qualità pittoriche di ogni artista.