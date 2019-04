VIII CANTO DELLA GERUSALEMME LIBERATA AL CORREALE

Narra a Goffredo del signor de’ Dani

Il valor prima un messo, e poi la morte.

Credendo quei d’Italia a’ segni vani,

Stimano estinto il lor Rinaldo forte.

Dunque al furor ch’Aletto spira, insani

Di soverchia ira e d’odio, apron le porte:

E minaccian Goffredo: ei con la voce

Sola in lor frena l’impeto feroce.

CANTO OTTAVO.

Già cheti erano i tuoni e le tempeste,

E cessato il soffiar d’Austro e di Coro:

E l’alba uscia della magion celeste

4Colla fronte di rose, e co’ piè d’oro.

Ma quei che le procelle avean già deste,

Non rimaneansi ancor dall’arti loro;

Anzi l’un d’essi, ch’Astagorre è detto,

8Così parlava alla compagna Aletto:

[p. 242 ]

II. Mira, Aletto, venirne (ed impedito

Esser non può da noi) quel cavaliero,

Che dalle fere mani è vivo uscito

12Del sovran difensor del nostro impero.

Questi, narrando del suo Duce ardito

E de’ compagni ai Franchi il caso fero,

Paleserà gran cose: onde è periglio

16Che si richiami di Bertoldo il figlio. III. Sai quanto ciò rilevi, e se conviene

Ai gran principj oppor forza ed inganno.

Scendi tra i Franchi dunque, e ciò ch’a bene

20Colui dirà, tutto rivolgi in danno:

Spargi le fiamme e ’l tosco entro le vene

Del Latin, dell’Elvezio, e del Britanno:

Movi l’ire e i tumulti, e fà tal’opra,

24Che tutto vada il campo alfin sossopra. IV. L’opra è degna di te: tu nobil vanto

Ten desti già dinanzi al signor nostro.

Così le parla: e basta ben sol tanto,

28Perchè prenda l’impresa il fero mostro.

Giunto è sul vallo de’ Cristiani intanto

Quel cavaliero, il cui venir fu mostro:

E disse lor: deh sia chi m’introduca

32Per mercede, o guerrieri, al sommo Duca.

[p. 243 ]

V. Molti scorta gli furo al Capitano,

Vaghi d’udir del peregrin novelle.

Egli inchinollo, e l’onorata mano

36Volea baciar che fa tremar Babelle.

Signor, poi dice, che con l’Oceano

Termini la tua fama, e con le stelle,

Venirne a te vorrei più lieto messo….

40Qui sospirava, e soggiungeva appresso: VI. Sveno, del Re de’ Dani unico figlio,

Gloria e sostegno alla cadente etade,

Esser tra quei bramò, che ’l tuo consiglio

44Seguendo, han cinto per Gesù le spade:

Nè timor di fatica, o di periglio,

Nè vaghezza del regno, nè pietade

Del vecchio genitor, sì degno affetto

48Intepidir nel generoso petto. VII. Lo spingeva un desio d’apprender l’arte

Della milizia faticosa e dura

Da te sì nobil mastro: e sentia in parte

52Sdegno e vergogna di sua fama oscura;

Già di Rinaldo il nome in ogni parte

Con gloria udendo in verdi anni matura:

Ma più ch’altra cagione, il mosse il zelo

56Non del terren, ma dell’onor del Cielo.

[p. 244 ]

VIII. Precipitò dunque gl’indugi, e tolse

Stuol di scelti compagni audace e fero:

E dritto inver la Tracia il cammin volse

60Alla Città che sede è dell’impero:

Quì il Greco Augusto in sua magion l’accolse:

Quì poi giunse in tuo nome un messaggiero:

Questi appien gli narrò come già presa

64Fosse Antiochia, e come poi difesa. IX. Difesa incontra al Perso, il qual con tanti

Uomini armati ad assediarvi mosse,

Che sembrava che d’arme, e d’abitanti

68Voto il gran regno suo rimaso fosse.

Di te gli disse, e poi narrò d’alquanti

Sinch’a Rinaldo giunse, e quì fermosse:

Contò l’ardita fuga, e ciò che poi

72Fatto di glorioso avea tra voi. X. Soggiunse alfin come già il popol Franco

Veniva a dar l’assalto a queste porte:

E invitò lui ch’egli volesse almanco

76Dell’ultima vittoria esser consorte.

Questo parlare, al giovenetto fianco

Del fero Sveno, è stimolo sì forte,

Ch’ognora un lustro pargli infra’ Pagani

80Rotare il ferro, e insanguinar le mani.

[p. 245 ]

XI. Par che la sua viltà rimproverarsi

Senta nell’altrui gloria, e se ne rode:

E chi’l consiglia, e chi’l prega a fermarsi,

84O che non esaudisce, o che non ode.

Rischio non teme, fuorchè ’l non trovarsi

De’ tuoi gran rischj a parte e di tua lode:

Questo gli sembra sol periglio grave;88Degli altri o nulla intende, o nulla pave. XII. Egli medesmo sua fortuna affretta;

Fortuna che noi tragge, e lui conduce:

Peroch’appena al suo partire aspetta

92I primi rai della novella luce.

È per miglior la via più breve eletta;

Tale ei la stima, ch’è Signore, e Duce:

Nè i passi più difficili o i paesi

96Schivar si cerca de’ nemici offesi. XIII. Or difetto di cibo, or cammin duro

Trovammo, or violenza, ed or aguati;

Ma tutti fur vinti i disagj, e furo

100Or uccisi i nemici, ed or fugati.

Fatto avean ne’ periglj ogni uom sicuro

Le vittorie, e insolenti i fortunati:

Quando un dì ci accampammo ove i confini

104Non lunge erano omai de’ Palestini.

[p. 246 ]

XIV. Quivi, da’ precursori, a noi vien detto

Ch’alto strepito d’arme avean sentito:

E viste insegne e indizj, onde han sospetto

108Che sia vicino esercito infinito.

Non pensier, non color, non cangia aspetto,

Non muta voce il Signor nostro ardito;

Benchè molti vi sian ch’al fero avviso

112Tingan di bianca pallidezza il viso. XV. Ma dice: oh quale omai vicina abbiamo

Corona o di martirio, o di vittoria:

L’una spero io ben più; ma non men bramo

116L’altra, ove è maggior merto, e pari gloria.

Questo campo, o fratelli, ove or noi siamo,

Fia tempio sacro ad immortal memoria:

In cui l’età futura addíti e mostri

120Le nostre sepolture, o i trofei nostri. XVI. Così parla; e le guardie indi dispone,

E gli ufficj comparte, e la fatica.

Vuol ch’armato ognun giaccia, e non depone

124Ei medesmo gli arnesi, o la lorica.

Era la notte ancor nella stagione

Ch’è più del sonno e del silenzio amica;

Allor che d’urli barbareschi udissi

128Romor che giunse al cielo ed agli abissi.

[p. 247 ]

XVII. Si grida all’arme, all’arme; e Sveno, involto

Nell’arme, innanzi a tutti oltre si spinge:

E magnanimamente i lumi e ’l volto

132Di color, d’ardimento, infiamma e tinge.

Ecco siamo assaliti, e un cerchio folto

Da tutti i lati ne circonda e stringe:

E intorno un bosco abbiam d’aste e di spade,

136E sovra noi di strali un nembo cade. XVIII. Nella pugna inegual (perocchè venti

Gli assalitori sono incontra ad uno)

Molti d’essi piagati, e molti spenti

140Son da cieche ferite all’aer bruno.

Ma il numero degli egri e de’ cadenti

Fra l’ombre oscure non discerne alcuno.

Copre la notte i nostri danni, e l’opre

144Della nostra virtute insieme copre. XIX. Pur sì fra gli altri Sveno alza la fronte,

Ch’agevol è che ognun vedere il possa:

E nel bujo sue prove anco son conte

148A chi vi mira, e l’incredibil possa.

Di sangue un rio, d’uomini uccisi un monte

D’ogn’intorno gli fanno argine, e fossa:

E dovunque ne va sembra che porte

152Lo spavento negli occhj, e in man la morte.

[p. 248 ]

XX. Così pugnato fu, finchè l’albóre

Rosseggiando nel Ciel già n’apparia.

Ma poi che scosso fu il notturno orrore

156Che l’orror delle morti in se copria,

La desiata luce a noi terrore

Con vista accrebbe dolorosa e ria;

Chè pien d’estinti il campo, e quasi tutta

160Nostra gente vedemmo omai distrutta. XXI. Duomila fummo, e non siam cento; or quando

Tanto sangue egli mira e tante morti,

Non so se ’l cor feroce al miserando

164Spettacolo si turbi, e si sconforti;

Ma già no ’l mostra; anzi la voce alzando,

Seguiam, ne grida, que’ compagni forti

Ch’al Ciel, lunge dai laghi Averni e Stigj,

168N’han segnati col sangue alti vestigj. XXII. Disse; e lieto, cred′io, della vicina

Morte, così nel cor come al sembiante,

Incontro alla barbarica ruina

172Portonne il petto intrepido e costante.

Tempra non sosterrebbe, ancor che fina

Fosse, e d’acciajo nò, ma di diamante,

I feri colpi ond′egli il campo allaga:176E fatto è il corpo suo solo una piaga.

[p. 249 ]

XXIII. La vita nò, ma la virtù sostenta

Quel cadavero indomito e feroce.

Ripercuote percosso, e non s’allenta;180Ma quanto offeso è più, tanto più noce:

Quando ecco, furiando, a lui s’avventa

Uom grande c’ha sembiante e guardo atroce,

E dopo lunga ed ostinata guerra,

184Con l’aita di molti, alfin l’atterra. XXIV. Cade il Garzone invitto (ahi caso amaro!)

Nè v’è fra noi chi vendicare il possa.

Voi chiamo in testimonio, o del mio caro

188Signor sangue ben sparso e nobil’ossa,

Ch’allor non fui della mia vita avaro,

Nè schivai ferro, nè schivai percossa;

E se piaciuto pur fosse là sopra

192Ch’io vi morissi, il meritai con l’opra. XXV. Fra gli estinti compagni io sol cadei

Vivo: nè vivo forse è chi mi pensi.

Nè de’ nemici più cosa saprei

196Ridir, sì tutti avea sopiti i sensi.

Ma poichè tornò il lume agli occhj miei,

Ch’eran d’atra caligine condensi,

Notte mi parve; ed allo sguardo fioco

200S’offerse il vacillar d’un picciol foco.

[p. 250 ]

XXVI. Non rimaneva in me tanta virtude

Ch’a discerner le cose io fossi presto;

Ma vedea come quei ch’or apre, or chiude

204Gli occhj, mezzo tra ’l sonno e l’esser desto:

E ’l duolo omai delle ferite crude

Più cominciava a farmisi molesto:

Chè l’inaspria l’aura notturna e ’l gelo,

208In terra nuda e sotto aperto Cielo. XXVII. Più e più ognor s’avvicinava intanto

Quel lume, e insieme un tacito bisbiglio:

Sicch’a me giunse, e mi si pose accanto.

212Alzo allor, bench’appena, il debil ciglio,

E veggio due vestiti in lungo manto

Tener due faci, e dirmi sento: o figlio,

Confida in quel Signor ch’a’ pii sovviene,

216E con la grazia i preghi altrui previene. XXVIII. In tal guisa parlommi; indi la mano,

Benedicendo, sovra me distese:

E susurrò con suon devoto e piano

220Voci allor poco udite, e meno intese.

Sorgi, poi disse, ed io leggiero e sano

Sorgo, e non sento le nemiche offese:

(Oh miracol gentile!) anzi mi sembra

224Piene di vigor novo aver le membra.

[p. 251 ]

XXIX. Stupido li riguardo, e non ben crede

L’anima sbigottita il certo e il vero:

Onde l’un d’essi a me: di poca fede,

228Che dubbi? o che vaneggia il tuo pensiero?

Verace corpo è quel che in noi si vede:

Servi siam di Gesù, che ’l lusinghiero

Mondo, e ’l suo falso dolce abbiam fuggito,

232E quì viviamo in loco aspro e romito. XXX. Me per ministro a tua salute eletto

Ha quel Signor che in ogni parte regna:

Chè per ignobil mezzo oprar effetto

236Maraviglioso ed alto ei non isdegna.

Nè men vorrà che sì resti negletto

Quel corpo in cui già visse alma sì degna:

Lo qual con essa ancor, lucido e leve

240E immortal fatto, riunir si deve. XXXI. Dico il corpo di Sveno, a cui fia data

Tomba a tanto valor conveniente,

La quale a dito mostra ed onorata

244Ancor sarà dalla futura gente.

Ma leva omai gli occhj alle stelle, e guata

Là splender quella come un Sol lucente:

Questa co’ vivi raggj or ti conduce

248Là dove è il corpo del tuo nobil Duce.

[p. 252 ]

XXXII. Allor vegg’io che dalla bella face,

Anzi dal Sol notturno un raggio scende

Che dritto là dove il gran corpo giace,

252Quasi aureo tratto di pennel, si stende:

E sovra lui tal lume e tanto face,

Ch’ogni sua piaga ne sfavilla e splende:

E subito da me si raffigura

256Nella sanguigna orribile mistura. E sovra lui tal lume e tanto face,

Ch’ogni sua piaga ne sfavilla e splende: XXXIII. Giacea prono non già, ma come volto

Ebbe sempre alle stelle il suo desire,

Dritto ei teneva inverso il Cielo il volto,

260In guisa d’uom che pur là suso aspire.

Chiusa la destra, e ’l pugno avea raccolto,

E stretto il ferro, e in atto è di ferire:

L’altra sul petto in modo umile e pio

264Si posa, e par che perdon chieggia a Dio. XXXIV. Mentre io le piaghe sue lavo col pianto,

Nè però sfogo il duol che l’alma accora;

Gli aprì la chiusa destra il vecchio santo,

268E ’l ferro che stringea trattone fuora:

Questa, a me disse, ch’oggi sparso ha tanto

Sangue nemico, e n’è vermiglia ancora,

È, come sai, perfetta: e non è forse

272Altra spada che debba a lei preporse.

[p. 253 ]

XXXV. Onde piace là su, che s’or la parte

Dal suo primo signore acerba morte,

Oziosa non resti in questa parte;

276Ma di man passi in mano ardita e forte,

Che l’usi poi con egual forza ed arte;

Ma più lunga stagion con lieta sorte:

E con lei faccia, perchè a lei s’aspetta,

280Di chi Sveno le uccise aspra vendetta. XXXVI. Soliman Sveno uccise, e Solimano

Dee per la spada sua restarne ucciso.

Prendila dunque, e vanne ove il Cristiano

284Campo fia intorno all’alte mura assiso:

E non temer che nel paese estrano

Ti sia il sentier di novo anco preciso;

Chè t’agevolerà per l’aspra via

288L’alta destra di lui ch’or là t’invia. XXXVII. Quivi egli vuol che da cotesta voce,

Che viva in te servò, si manifesti

La pietate, il valor, l’ardir feroce

292Che nel diletto tuo Signor vedesti;

Perchè a segnar della purpurea Croce

L’arme, con tale esempio, altri si desti:

Ed ora, e dopo un corso anco di lustri

296Infiammati ne sian gli animi illustri.

[p. 254 ]

XXXVIII. Resta che sappia tu chi sia colui

Che deve della spada esser erede.

Questi è Rinaldo il giovinetto, a cui

300Il pregio di fortezza ogn’altro cede.

A lui la porgi, e dì, che sol da lui

L’alta vendetta il Cielo e ’l mondo chiede.

Or mentre io le sue voci intento ascolto,

304Fui da miracol novo a se rivolto. XXXIX. Chè là dove il cadavero giacea,

Ebbi improvviso un gran sepolcro scorto,

Che sorgendo rinchiuso in se l’avea,

308Come non so, nè con qual’arte sorto:

E in brevi note altrui vi si sponea

Il nome, e la virtù del guerrier morto.

Io non sapea da tal vista levarmi,

312Mirando ora le lettre, ed ora i marmi. XL. Quì, disse il vecchio, appresso ai fidi amici

Giacerà del tuo Duce il corpo ascoso;

Mentre gli spirti amando in Ciel felici

316Godon perpetuo bene e glorioso.

Ma tu col pianto omai gli estremi uficj

Pagato hai loro, e tempo è di riposo.

Oste mio ne sarai sinch’al viaggio

320Mattutin ti risvegli il novo raggio.

[p. 255 ]

XLI. Tacque; e per lochi ora sublimi or cupi

Mi scorse, onde a gran pena il fianco trassi;

Sinch’ove pende da selvagge rupi

324Cava spelonca raccogliemmo i passi.

Questo è il suo albergo: ivi fra gli orsi e i lupi,

Col discepolo suo, sicuro stassi;

Chè difesa miglior ch’usbergo e scudo,

328È la santa innocenza al petto ignudo. XLII. Silvestre cibo, e duro letto porse

Quivi alle membra mie posa e ristoro.

Ma poi ch’accesi in Oriente scorse

332I raggj del mattin purpurei e d’oro;

Vigilante ad orar subito sorse

L’uno e l’altro Eremita, ed io con loro.

Dal santo vecchio poi congedo tolsi,

336E quì, dov’egli consigliò, mi volsi. XLIII. Quì si tacque il Tedesco; e gli rispose

Il pio Buglione: o cavalier, tu porte

Dure novelle al campo e dolorose,

340Onde a ragion si turbi e si sconforte:

Poichè genti sì amiche e valorose

Breve ora ha tolte, e poca terra assorte:

E in guisa d’un baleno il Signor vostro

344S’è in un sol punto dileguato, e mostro.

[p. 256 ]

XLIV. Ma che? felice è cotal morte e scempio,

Via più ch’acquisto di provincie e d’oro:

Nè dar l’antico Campidoglio esempio

348D’alcun può mai sì glorioso alloro.

Essi del Ciel nel luminoso tempio

Han corona immortal del vincer loro.

Ivi, cred’io, che le sue belle piaghe

352Ciascun lieto dimostri, e se n’appaghe. XLV. Ma tu ch’alle fatiche, ed al periglio

Nella milizia ancor resti del mondo;

Devi gioir de’ lor trionfi, e ’l ciglio

356Render, quanto conviene, omai giocondo.

E perchè chiedi di Bertoldo il figlio,

Sappi, ch’ei fuor dell’oste è vagabondo;

Nè lodo io già che dubbia via tu prenda,

360Pria che di lui certa novella intenda. XLVI. Questo lor ragionar nell’altrui mente

Di Rinaldo l’amor desta, e rinnova:

E v’è chi dice: ahi fra Pagana gente

364Il giovinetto errante or si ritrova:

E non v’è quasi alcun che non rammente,

Narrando al Dano, i suoi gran fatti a prova;

E dell’opere sue la lunga tela

368Con istupor gli si dispiega, e svela.

[p. 257 ]

XLVII. Or quando del garzon la rimembranza

Avea gli animi tutti inteneriti;

Ecco molti tornar che, per usanza,

372Eran d’intorno a depredare usciti.

Conducean questi seco in abbondanza

E mandre di lanuti, e buoi rapiti,

E biade ancor, benchè non molte, e strame

376Che pasca de’ corsier l’avida fame. XLVIII. E questi di sciagura aspra e nojosa

Segno portar, che in apparenza è certo:

Rotta del buon Rinaldo e sanguinosa

380La sopravvesta, ed ogni arnese aperto.

Tosto si sparse (e chi potria tal cosa

Tener celata?) un romor vario, e incerto.

Corre il volgo dolente alle novelle

384Del guerriero, e dell’arme, e vuol vedelle. XLIX. Vede, e conosce ben l’immensa mole

Del grande usbergo, e ’l folgorar del lume,

E l’armi tutte, ove è l’augel ch’al Sole

388Prova i suoi figlj e mal crede alle piume:

Chè di vederle già primiere o sole,

Nelle imprese più grandi, ebbe in costume:

Ed or, non senza alta pietate ed ira,

392Rotte e sanguigne ivi giacer le mira.

[p. 258 ]

L. Mentre bisbiglia il campo, e la cagione

Della morte di lui varia si crede;

A se chiama Aliprando il pio Buglione,

396Duce di quei che ne portar le prede,

Uom di libera mente, e di sermone

Veracissimo e schietto, ed a lui chiede:

Dì come, e donde tu rechi quest’arme,

400E di buono o di reo nulla celarme. LI. Gli rispose colui: Di quì lontano

Quanto in due giorni un messaggiero andria,

Verso il confin di Gaza, un picciol piano

404Chiuso tra colli alquanto è fuor di via:

E in lui d’alto deriva, e lento e piano,

Tra pianta e pianta, un fiumicel s’invia:

E d’arbori e di macchie, ombroso e folto,

408Opportuno alle insidie il loco è molto. LII. Quì greggia alcuna cercavam che fosse

Venuta ai paschi dell’erbose sponde;

E in sull’erbe, miriam, di sangue rosse

412Giacerne un guerrier morto in riva all’onde.

All’arme, ed all’insegne ogn’uom si mosse:

Chè furon conosciute, ancorchè immonde.

Io m’appressai per discoprirgli il viso;

416Ma trovai ch’era il capo indi reciso.

[p. 259 ]

LIII. Mancava ancor la destra: e ’l busto grande

Molte ferite avea dal tergo al petto:

E non lontan con l’Aquila, che spande

420Le candide ali, giacea il voto elmetto.

Mentre cerco d’alcuno a cui dimande,

Un villanel sopraggiungea soletto:

Che indietro il passo, per fuggirne, torse

424Subitamente che di noi s’accorse. LIV. Ma seguitato e preso, alla richiesta

Che noi gli facevamo, alfin rispose

Che ’l giorno innanzi uscir della foresta

428Scorse molti guerrieri, onde ei s’ascose:

E ch’un d’essi tenea recisa testa

Per le sue chiome bionde, e sanguinose,

La qual gli parve, rimirando intento,

432D’uom giovinetto, e senza peli al mento. LV. E che ’l medesmo poco poi l’avvolse

In un zendado dall’arcion pendente.

Soggiunse ancor, ch’all’abito raccolse

436Ch’erano i cavalier di nostra gente.

Io spogliar feci il corpo, e sì men dolse,

Che piansi nel sospetto amaramente:

E portai meco l’arme, e lasciai cura

440Ch’avesse degno onor di sepoltura.

[p. 260 ]

LVI. Ma se quel nobil tronco è quel ch’io credo,

Altra tomba, altra pompa egli ben merta.

Così detto, Aliprando ebbe congedo,

444Perocchè cosa non avea più certa.

Rimase grave, e sospirò Goffredo;

Pur nel tristo pensier non si raccerta:

E con più chiari segni il monco busto

448Conoscer vuole, e l’omicida ingiusto. LVII. Sorgea la notte intanto, e sotto l’ali

Ricopriva del Cielo i campi immensi:

E ’l sonno ozio dell’alme, oblio de’ mali,

452Lusingando sopía le cure, e i sensi;

Tu sol punto, Argillan, d’acuti strali

D’aspro dolor, volgi gran cose, e pensi:

Nè l’agitato sen, nè gli occhj ponno

456La quiete raccorre, o ’l molle sonno. LVIII. Costui pronto di man, di lingua ardito,

Impetuoso, e fervido d’ingegno,

Nacque in riva del Tronto, e fu nutrito,

460Nelle risse civil, d’odio e di sdegno.

Poscia, in esiglio spinto, i colli e ’l lito

Empì di sangue, e depredò quel regno,

Sinchè nell’Asia a guerreggiar sen venne,

464E per fama miglior chiaro divenne.

[p. 261 ]

LIX. Alfin questi sull’alba i lumi chiuse:

Nè già fu sonno il suo queto e soave;

Ma fu stupor, ch’Aletto al cor gl’infuse,

468Non men che morte sia, profondo e grave.

Sono le interne sue virtù deluse,

E riposo dormendo anco non ave;

Chè la furia crudel gli s’appresenta

472Sotto orribili larve, e lo sgomenta. LX. Gli figura un gran busto, ond’è diviso

Il capo, e della destra il braccio è mozzo:

E sostien con la manca il teschio inciso,

476Di sangue e di pallor, livido e sozzo.

Spira, e parla spirando il morto viso,

E ’l parlar vien col sangue, e col singhiozzo:

Fuggi Argillan, non vedi omai la luce?

480Fuggi le tende infami, e l’empio Duce. LXI. Chi dal fero Goffredo, e dalla frode

Ch’uccise me, voi cari amici affida?

D’astio dentro il fellon tutto si rode,

484E pensa sol come voi meco uccida.

Pur, se cotesta mano a nobil lode

Aspira, e in sua virtù tanto si fida,

Non fuggir nò: plachi il Tiranno esangue

488Lo spirto mio col suo malvagio sangue.

[p. 262 ]

LXII. Io sarò teco ombra, di ferro e d’ira

Ministra, e t’armerò la destra e ’l seno.

Così gli parla; e nel parlar gli spira

492Spirito novo di furor ripieno.

Si rompe il sonno: e sbigottito ei gira

Gli occhj gonfj di rabbia e di veleno:

Ed armato ch’egli è, con importuna

496Fretta, i guerrier d’Italia insieme aduna. LXIII. Gli aduna là dove sospese stanno

L’arme del buon Rinaldo, e con superba

Voce, il furore e ’l conceputo affanno

500In tai detti divulga, e disacerba:

Dunque un popolo barbaro e tiranno

Che non prezza ragion, che fe non serba,

Che non fu mai di sangue e d’or satollo,

504Ne terrà ’l freno in bocca, e ’l giogo al collo? LXIV. Ciò che sofferto abbiam d’aspro e d’indegno

Sette anni omai sotto sì iniqua soma,

È tal, ch’arder di scorno, arder di sdegno

508Potrà da quì a mill’anni Italia e Roma.

Taccio, che fu dall’arme e dall’ingegno

Del buon Tancredi la Cilicia doma,

E ch’ora il Franco a tradigion la gode:

512E i premj usurpa del valor la frode.

[p. 263 ]

LXV. Taccio, ch’ove il bisogno e ’l tempo chiede

Pronta man, pensier fermo, animo audace;

Alcuno ivi di noi primo si vede

516Portar fra mille morti o ferro, o face.

Quando le palme poi, quando le prede

Si dispensan nell’ozio e nella pace,

Nostri non sono già, ma tutti loro

520I trionfi, gli onor, le terre, l’oro. LXVI. Tempo forse già fu, che gravi e strane

Ne potevan parer sì fatte offese;

Quasi lievi or le passo: orrenda immane

524Ferità leggierissime le ha rese.

Hanno ucciso Rinaldo, e con le umane

L’alte leggi divine han vilipese.

E non fulmina il Cielo? e non l’inghiotte

528La terra entro la sua perpetua notte? LXVII. Rinaldo han morto, il qual fu spada e scudo

Di nostra fede; ed ancor giace inulto?

Inulto giace: e sul terreno ignudo

532Lacerato il lasciaro, ed insepulto.

Ricercate saper chi fosse il crudo?

A chi puote, o compagni, esser occulto?

Deh chi non sa quanto al valor Latino

536Portin Goffredo invidia, e Baldovino?

[p. 264 ]

LXVIII. Ma chè cerco argomenti? Il Cielo io giuro,

Il Ciel che n’ode, e ch’ingannar non lice;

Ch’allor che si rischiara il mondo oscuro,

540Spirito errante il vidi ed infelice.

Che spettacolo, oimè, crudele e duro!

Quai frode di Goffredo a noi predice!

Io ’l vidi, e non fu sogno: e ovunque or miri,

544Par che dinanzi agli occhj miei s’aggiri. LXIX. Or che faremo noi? dee quella mano,

Che di morte sì ingiusta è ancora immonda,

Reggerci sempre? o pur vorrem lontano

548Girne da lei dove l’Eufrate inonda?

Dove a popolo imbelle in fertil piano

Tante ville e città nutre, e feconda:

Anzi a noi pur; nostre saranno, io spero,

552Nè co’ Franchi comune avrem l’impero. LXX. Andianne, e resti invendicato il sangue

(Se così parvi) illustre ed innocente.

Benchè se la virtù, che fredda langue,

556Fosse ora in voi, quanto dovrebbe, ardente;

Questo, che divorò pestifero angue

Il pregio e ’l fior della Latina gente,

Daria con la sua morte, e con lo scempio

560Agli altri mostri memorando esempio.

[p. 265 ]

LXXI. Io io vorrei, se ’l vostro alto valore,

Quanto egli può, tanto voler osasse,

Ch’oggi per questa man nell’empio core,

564Nido di tradigion, la pena entrasse.

Così parla agitato, e nel furore

E nell’impeto suo ciascuno ei trasse.

Arme arme freme il forsennato, e insieme

568La gioventù superba arme arme freme. LXXII. Rota Aletto fra lor la destra armata,

E col foco il velen ne’ petti mesce.

Lo sdegno, la follia, la scellerata

572Sete del sangue ogn’or più infuria, e cresce;

E serpe quella peste, e si dilata,

E degli alberghi Italici fuor n’esce:

E passa fra gli Elvezj, e vi s’apprende,

576E di là poscia anco agl’Inglesi tende. LXXIII. Nè sol l’estrane genti avvien che muova

Il duro caso, e ’l gran pubblico danno:

Ma le antiche cagioni all’ira nuova

580Materia insieme, e nutrimento danno.

Ogni sopito sdegno or si rinnuova:

Chiamano il popol Franco empio e tiranno:

E in superbe minacce esce diffuso

584L’odio, che non può starne omai più chiuso.

[p. 266 ]

LXXIV. Così nel cavo rame umor che bolle

Per troppo foco, entro gorgoglia e fuma:

Nè capendo in se stesso, alfin s’estolle

588Sovra gli orli del vaso, e inonda, e spuma.

Non bastano a frenar il volgo folle

Que’ pochi, a cui la mente il vero alluma.

E Tancredi, e Camillo eran lontani,

592Guglielmo, e gli altri in podestà soprani. LXXV. Corrono già precipitosi all’armi

Confusamente i popoli feroci:

E già s’odon cantar bellici carmi

596Sediziose trombe in fere voci.

Gridano intanto al pio Buglion che s’armi,

Molti di qua di là nunzj veloci;

E Baldovino innanzi a tutti armato

600Gli s’appresenta, e gli si pone a lato. LXXVI. Egli ch’ode l’accusa, i lumi al Cielo

Drizza, e pur come suole, a Dio ricorre:

Signor, tu che sai ben con quanto zelo

604La destra mia dal civil sangue abborre;

Tu squarcia a questi della mente il velo,

E reprimi il furor che sì trascorre:

E l’innocenza mia, che costà sopra

608È nota, al mondo cieco anco si scopra.

[p. 267 ]

LXXVII. Tacque: e, dal Cielo infuso, ir fra le vene

Sentissi un novo inusitato caldo:

Colmo d’alto vigor, d’ardita spene

612Che nel volto si sparge, e ’l fa più baldo,

E da’ suoi circondato, oltre sen viene

Contra chi vendicar credea Rinaldo:

Nè perchè d’arme e di minacce senta

616Fremito d’ogni intorno, il passo allenta. LXXVIII. Ha la corazza indosso, e nobil veste

Riccamente l’adorna oltra ’l costume:

Nudo è le mani e ’l volto, e di celeste

620Maestà vi risplende un novo lume:

Scuote l’aurato scettro; e sol con queste

Arme acquetar quegl’impeti presume.

Tal si mostra a coloro, e tal ragiona:

624Nè come d’uom mortal la voce suona. LXXIX. Quali stolte minacce, e quale or odo

Vano strepito d’arme? e chi ’l commove?

Così quì riverito, e in questo modo

628Noto son io dopo sì lunghe prove?

Ch’ancor v’è chi sospetti, e chi di frodo

Goffredo accusi, e chi le accuse approve?

Forse aspettate ancor ch’a voi mi pieghi,

632E ragioni v’adduca, e porga preghi?

[p. 268 ]

LXXX. Ah non sia ver che tanta indegnitate

La terra, piena del mio nome, intenda:

Me questo scettro, me delle onorate

636Opre mie la memoria, e ’l ver difenda:

E per or la giustizia alla pietate

Ceda, nè sovra i rei la pena scenda.

Agli altri merti or questo error perdono,

640Ed al vostro Rinaldo anco vi dono. LXXXI. Col sangue suo lavi il comun difetto

Solo Argillan, di tante colpe autore:

Che mosso a leggierissimo sospetto,

644Sospinti gli altri ha nel medesmo errore.

Lampi e folgori ardean nel regio aspetto,

Mentre ei parlò, di maestà d’orrore;

Talchè Argillano attonito e conquiso

648Teme (chi ’l crederia?) l’ira d’un viso. LXXXII. E ’l volgo, ch’anzi irriverente, audace

Tutto fremer s’udia d’orgoglj e d’onte;

E ch’ebbe al ferro, all’aste ed alla face

652Che ’l furor ministrò, le man sì pronte;

Non osa (e i detti alteri ascolta, e tace)

Fra timor e vergogna alzar la fronte:

E sostien ch’Argillano, ancorchè cinto

656Dell’arme lor, sia da’ ministri avvinto.

[p. 269 ]

LXXXIII. Così leon, ch’anzi l’orribil coma

Con muggíto scotea superbo e fero;

Se poi vede il maestro onde fu doma

660La natia ferità del core altero;

Può del giogo soffrir l’ignobil soma,

E teme le minacce, e ’l duro impero:

Nè i gran velli, i gran denti, e l’unghie ch’hanno

664Tanta in se forza, insuperbire il fanno. LXXXIV. È fama che fu visto, in volto crudo

Ed in atto feroce e minacciante

Un alato guerrier tener lo scudo

668Della difesa al pio Buglion davante:

E vibrar fulminando il ferro ignudo,

Che di sangue vedeasi ancor stillante.

Sangue era forse di città, e di regni

672Che provocar del Cielo i tardi sdegni. LXXXV. Così, cheto il tumulto, ognun depone

L’arme, e molti con l’arme il mal talento.

E ritorna Goffredo al padiglione,

676A varie cose, a nove imprese intento:

Ch’assalir la cittate egli dispone,

Pria che ’l secondo, o ’l terzo dì sia spento:

E rivedendo va l’incise travi,

680Già in machine conteste orrende, e gravi.

[p. 270 ]